На улицах Ханты-Мансийска появятся тёплые остановки

В Ханты-Мансийске появятся четыре «умных» остановки Фото: pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова обсудила с жителями региона и представители органов местного самоуправления актуальные вопросы благоустройства.

Оказалось, что хантымансийцы не совсем довольны автобусными остановками. По их мнению, они не соответствуют суровым погодным условиям Севера.

Однако, по словам исполняющего полномочия главы города Натальи Дунаевской, в этом году планируется установить четыре тёплых остановочных комплекса. Два на улице Мира и по одному на улицах Гагарина и Комсомольская. В случае положительного отклика, такие павильоны появятся и в других местах.

Местные предприниматели вынесли своё предложение: разместить остановки вместе с торговым киоском или минимаркетом. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении.

-Необходимо прикладывать больше усилий в формировании городской культуры и уходить от того, чтобы внедрять проекты, которые нам самим, жителям, не нравятся. Говорю это как жительница Ханты-Мансийска», - отметила Наталья Комарова.

Так же она напомнила, что в Сургуте из-за вандалов такой опыт оказался негативным и необходимо формировать городскую культуру, чтобы жители понимали, что именно они ответственны за вид своего населённого пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте неизвестные стреляли из машины по остановке. Сейчас хулиганов ищет полиция (подробнее)