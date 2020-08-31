Жители Югры лишились более миллиона рублей, поверив уловкам мошенников

Жители Югры лишились более 1 миллиона рублей, поверив уловкам мошенников Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают верить мошенникам. За минувшие дни произошло 18 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных удалённо, таким образом, сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Наибольшее количество случаев зарегистрированы в Сургуте и Нижневартовске.

Так, 40-летняя сургутянка лишилась 230 тысяч рублей, поверив, что сможет заработать много денег, играя на фондовой бирже. Неизвестный убедил женщину зарегистрироваться на сайте «Trademaster», указав своих данные и банковской карты. Спустя время потерпевшей пришло смс-сообщение об оформлении на её имя кредита, а затем - о списании этой же суммы на неустановленный банковский счёт.

Также от мошенников пострадал житель Нижневартовска. Решив купить прицеп, он нашёл нужный товар в интернет-магазин «dachnik-online.shop» и связался с продавцом. Злоумышленник попросил югорчанина перевести предоплату в 30 тысяч рублей, а после – исчез с деньгами.

Жительница Совесткого района стала жертвой аферистов, решив помочь знакомому. Женщине пришло письмо во «ВКонтакте», в котором у неё попросили одолжить 45 тысяч рублей. Не раздумывая, югорчанка перевела необходимую сумму, но, как оказалось, мошенникам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.