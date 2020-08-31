Росгвардецы Югры провели тренировки при поступлении сигнала тревоги из образовательного учреждения

Фото: Росгвардия по ХМАО-Югре, слцсеть "ВКонтакте"

Росгвардецы Югры отработали действия при поступлении сигнала тревоги из образовательного учреждения.

-Не каждый человек способен в экстренной ситуации правильно оценить происходящее. Для этого мы проводим учения, чтобы в реальной обстановке молниеносно принимать решения для предотвращения преступлений и спасения жизней, – рассказал временно исполняющий обязанности начальника сургутского отделения подполковник Виталий Коба.

К началу учебного года вневедомственная охрана в составе межведомственной группы провела проверки дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведений, а также инструктажи с персоналом и сотрудниками охранных предприятий.

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