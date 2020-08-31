В Белоярском районе установили поклонный крест в память о жертвах армянского геноцида

Фото: администрация Белоярского района, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Белоярского района Сергей Маненков получил медаль «За усердные труды на благо Югорской епархии», которую вручил Епископ Югорский и Няганский Фотий. Кроме того, на церемонию прибыли настоятель церкви «Сурб Ованес» из Иваново иерей Гарник Лорецян, а также главы и представители армянских диаспор из других городов.

Причиной этому послужила установка и освещение поклонного креста – хачкара на территории храма преподобного Серафима Саровского. Он символизирует нерушимое братство народов России, включая дружбу между православной и апостольской армянской церквями.

Также в конце мероприятия, в память обо всех жертвах геноцида армянского народа, высадили яблоневый сад.

Фото: администрация Белоярского района, соцсеть "ВКонтакте"

Стоит добавить, что 1915 году произошла одна из самых страшных трагедий в истории человечества - геноцид армянского народа, жертвами которого стали 1,5 миллиона человек. События следующих двух лет потрясли весь мир, а в России были восприняты как собственное горе.