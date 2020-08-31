Мегионское отделение по контролю за оборотом наркотиков стало лучшим по итогам полугодия

Фото: официальный Мегион, соцсеть "ВКонтакте"

Отделение по контролю за оборотом наркотиков города Мегион оказалось лучшим в округе по итогам полугодия, не смотря на штатную численность подразделения в 5 сотрудников, и при этом две должности остаются вакантными.

-Конечно, узнать о том, что мы стали победителями, было приятно, тем более, что по итогам первого квартала мы были только в пятёрке лучших. Но мы уже ожидали чего-то подобного, поскольку видели результаты своей работы, - рассказал капитан полиции Дмитрий Владимиров.

Согласно официальной справке, за 6 месяцев 2020 года количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, дела по которым направлены в суд, составляет 27, включая содержание наркопритона и легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём - 890 тысяч рублей. Также был наложен арест на имущество на сумму 1,4 миллиона рублей.

Из незаконного оборота на территории города изъято 328 граммов наркотических средств и психотропных веществ.