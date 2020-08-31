Югорчан призывают создать книги для слабовидящих и незрячих детей

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В главном управлении МЧС Югры продолжается приём работ на конкурс по изготовлению тактильной рукодельной книги или пособия для слабовидящих и незрячих детей «Мир на кончиках пальцев».

Организаторы предлагают проявить свои творческие способности в трёх номинациях: «Лучшая книга для самых маленьких», «Лучшая ассоциативная книга» и «Лучшая реализация творческой идеи на противопожарную тематику».

Все работы будут представлены на выставке, а затем оправятся в специализированные учебные заведения региона для ребят с нарушениями зрения.

Участником может стать любой желающий. Для этого необходимо отправить заявку и свою работу по адресу: Ханты-Мансийск, улица Студенческая, 5а; телефон 8 (3467) 351-825; e-mail: gpnugps@guhmao.ru.

Также работы принимаются в отделах надзорной деятельности и профилактической работы в муниципальных образованиях округа. Успеть надо до 15 ноября.