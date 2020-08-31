Погода в Югре на 31 августа: пасмурно и грозы

Погода в Югре на 31 августа Фото: pixabay.com

Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +11...+16, местами +5...+10, днём +17...+22.

Ханты-Мансийск: облачно, дождь, гроза. Днём +17, ночью +13. Ветер 6-12 м/с.

Сургут: облачно, дождь, гроза. Днём +21, ночью +17. Ветер 6-14 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +22, ночью +14. Ветер 5-14 м/с.

Нефтеюганск: облачно, дождь, гроза. Днём +21, ночью +14. Ветер 5-14 м/с.

Когалым: пасмурно, дождь, гроза. Днём +18, ночью +14. Ветер 5-11 м/с.