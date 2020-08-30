Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 августа 2020 года увеличилось на 64 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом в Югре на 30 августа 2020 года. За минувшие сутки в регионе выявлено 65 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 19 543).

По информации оперштаба Югры, новые случаи зарегитсрированы в 14 муниципальных образованиях: Сургут – 17, Ханты-Мансийск – 10, Нижневартовск – 8, Мегион – 5, Радужный – 4, Сургутский район – 3, Лангепас – 3, Урай – 3, Нягань – 3, Октябрьский район – 3, Нефтеюганский район – 2, Советский район – 2, Югорск – 1, Нефтеюганск – 1.

По месту инфицирования: контактные установлены – 54, контакт уточняется – 11. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 15, с симптомами ОРВИ – 42, в бессимптомной форме заболевания – 8.

За последние сутки в России выявлено 4 980 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 68 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 599 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровело 806 982 человека.