Погода в Югре на 29 августа: до +25 градусов

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Сегодня, 29 августа, в Югре синоптики прогнозируют переменную облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью достигнет отметки +10…+15 градусов, при прояснениях до +5 градусов, днем +20…+25 градусов, по северным районам +12…+17 градусов.

Ханты-Мансийск: +20 градусов, облачно, ветер тихий, западный 1 м/с.

Сургут: +19 градусов, ясно и слабый дождь, ветер слабый, северо-западный 4 м/с.

Нижневартовск: +18 градусов облачно, ветер слабый, северо-западный 3 м/с.

Нефтеюганск: +19 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 3 м/с.

Когалым: +18 градусов, облачно, ветер слабый, северо-западный 3 м/с.