Нефтеюганцам, впервые участвующим в голосовании, вручат сувенирные ручки с flash-картой

Фото: администрация Нефтеюганска, соцсеть "ВКонтакте"

Территориальная избирательная комиссия города Нефтеюганска подготовила приятный сюрприз для граждан, которые первый раз будут принимать участие в выборах. Это сувенирная ручка с flash-картой и памятной надписью: «Впервые голосующему».

Вручение таких подарков уже стало доброй традицией. Это своеобразная благодарность избирательной комиссии за сознательность молодёжи, выполняющей свой гражданский долг.

Всего в городе откроются два избирательных участка: №223 и №224. Первый будет располагаться по адресу: 8-ой микрорайон, 28. Второй - на территории школы №6.

Также молодым югорчанам напоминают, что единый день голосования состоится 13 сентября. Будут избраны 6 глав и 88 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Следить за соблюдением прав граждан станут наблюдатели от общественной палаты и члены мониторинговой группы от уполномоченного по правам человека в Югре. Кроме того, всем голосующим будут выдавать средства индивидуальной защиты.