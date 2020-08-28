В Югре пройдёт рыболовный спиннинговый фестиваль

Фото: www.admsr.ru

На территории Сургутского района пройдут рыболовные спиннинговые соревнования. Желающих показать своё мастерство приглашают приехать на берега рек Лямино и Сытомино 27 сентября. Однако перед этим надо заполнить заявку на участие, указав одну из девяти номинаций, и отправить её на электронный адрес: kovalevaia@admsr.ru. Срок подачи с 1 по 17 сентября.

В фестивале практически нет возрастных ограничений: соревноваться смогут рыбаки от 14 до 79 лет. При себе надо иметь спиннинг, блесну или джиг, а также соответствующее обмундирование в зависимости от погоды. Допускается прикормка живой или искусственной приманки.

Ловить рыбу можно будет в специально отведенной части водоема, определенной организаторами.

При въезде всем участникам обязательно измерят температуру и предоставят средства индивидуальной защиты, также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Распитие алкоголя и грубое отношение в чей-либо адрес строго запрещены.