Сотрудники МЧС Югры проверили избирательные участки на пожарную безопасность

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре идёт подготовка к единому дню голосования, который назначен на 13 сентября. В связи с этим надзорные органы МЧС приступили к проверке избирательных участков на соблюдение требований пожарной безопасности. В итоге было осмотрено более 98 участков, все они допущены к проведению выборов.

Кроме того, со всеми членами избирательных комиссий проводятся специальные инструктажи. Сотрудники подробно рассказывают о мерах противопожарной безопасности и том, как правильно пользоваться первичными средствами для борьбы с огнём.

Также на объектах организованы тренировки по эвакуации и пожарно-тактические занятия, на которых дежурные караулы изучают планировку здания, размещение урн с бюллетенями и возможные пути эвакуации людей, в дополнении проверены ближайшие источники наружного водоснабжения.

Непосредственно в день голосования на всех объектах будут дежурить сотрудники МЧС, а все силы и средства приведут в режим повышенной готовности.