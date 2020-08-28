«Ждать автобус и учиться»: в Пойковском появилась необычная арт-остановка

Фото: администрация Нефтеюганского района, соцсеть "ВКонтакте"

В посёлке Пойковский появилась новая арт-остановка, демонстрирующая школьные правила. Теперь каждый, кто ждет автобус, может повторить нормы русского языка, исторические даты, математические и физические формулы и даже классификацию животного мира.

Идея превратить остановочный комплекс в мини-энциклопедию принадлежит преподавателю химии школы №2 Олесе Шаль, которая в 2019 году стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года» и заняла II место в окружном.

Фото: администрация Нефтеюганского района, соцсеть "ВКонтакте"

Прежде чем нанести рисунок, каждый из них согласовывают с учителем-предметником, и только после этого художники приступают к работе. Кстати, в их числе нынешние ученики школы и её выпускники.

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