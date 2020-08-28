Югорский государственный университет начнёт год со смешанного режима обучения

Югорский государственный университет полностью готов к началу учебного года. Образовательный процесс будет проходить при соблюдении всех необходимых санитарных требований. В аудиториях студенты должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Что касается 1 сентября, то его никто не отменял. Для всех обучающихся пройдут торжественные онлайн-мероприятия в социальных сетях вуза «ВКонтакте» и «Instagram», а также на официальном сайте. Студенческий актив организует для первокурсников видеоэкскурсии по институтам, знакомя со студенческой жизнью, а со 2 по 4 сентября - со всеми направлениями деятельности вуза. Ребята получат логины и пароли от личного кабинета, включая доступ ко всем цифровым сервисам.

Также начнут работу с первокурсниками кураторы групп, тьюторы и преподаватели. Они познакомят студентов с электронной средой и научат работать с этими ресурсами.

Новый учебный год начнётся со смешанного режима обучения. Для студентов-очников лекции организуют в дистанционном формате, а практические и лабораторные работы будут проходить в аудиториях, но не более двух пар в день, кроме того, за каждой группой закрепят свой кабинет. Для остальных учащихся все занятия планируют проводить в дистанционном формате.

Что касается преподавателей, то они должны следить за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Иностранные студенты, которые оставались на территории России, приступят к учёбе в установленном порядке. Те, кто находится за пределами страны, до открытия границ будут обучаться удалённо, а после пройдут 14-дневную изоляцию. Для этого в общежитии предусмотрены отдельные комнаты. На 10-й и 12-й день они сдадут тест на коронавирус.

Если будут выявлены заболевшие, то для них и других контактировавших организуют лечение, либо продлят изоляцию.