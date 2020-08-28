Трое жителей Мегиона предстанут перед судом за смертельное избиение и укрывательство преступления

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Следственный отдел Лангепаса возбудил уголовное дело в отношении трёх жителей города Мегион, двое из которых обвиняются в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», а третий – по ст. 316 УК РФ «заранее не обещанное укрывательство преступления».

Было установлено, что 2 апреля двое злоумышленников распивали алкоголь в квартире одного из домов по проспекту Победы города Мегион. Спустя некоторое время они пустились в спор с другим мужчиной, который также употреблял спиртное. Причиной стало негативное отношение последнего к лицам, ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы.

Не стерпев такого отношения, обвиняемые нанесли югорчанину не менее 25 ударов руками и ногами в область головы и по другим частям тела, тем самым причинив тяжкие повреждения, повлёкшие смерть.

Через несколько часов, обнаружив потерпевшего мертвым, они, совместно с ещё одним мужчиной, который также находился в их компании, решили замести следы. Удерживая скончавшегося в вертикальном положении, чтобы создать видимость оказания помощи, заговорщики переместили его от проспекта Победы до безлюдного места в районе улицы Губкина, где сбросили в яму и накрыли обломками дивана.

Несмотря на то, что обвиняемые признали свою вину лишь частично, прокуратурой собрано достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд.