Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 августа 2020 года увеличилось на 64 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Конец рабочей недели ознаменовался для югорчан не самой лучшей новостью - ещё один пациент скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 163 человека.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 64 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 414 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 60, уточняется - 4.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 18, с симптомами ОРВИ - 42, в бессимптомной форме заболевания - 4.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 25; Нижневартовск - 16 и Ханты-Мансийск - 6.

Далее идут: Сургутский район - 4.

Замыкают список: Нефтеюганск и Советский район - 3; Нягань и Нижневартовский район - 2; Покачи, Когалым и Пыть-Ях - 1.

Из хороших новостей: за сутки 112 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 18 107.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 829 человек с COVID-19, с начала периода - 980 405. Выздоровевших - 5 905, за весь период - 798 466. Умерших - 110, с начала периода - 16 914.