В Югре продолжаются поиски двух мужчин, один из них пропал в начале августа Фото: pixabay.com

В Югре продолжают теряться люди. Любители порыбачить, прихватив удочки, отправляются к берегам рек. Грибники, увлёкшись поиском, заходят далеко в лес и не могут найти дорогу обратно. Некоторые просто отправляются подышать свежим воздухом и забредают далеко от дома.

Один из таких случаев произошёл в Октябрьском районе. Сотрудники «Центроспас-Югория» продолжают искать мужчину, который пропал 25 августа. За минувшие сутки водолазы обследовали тысячу квадратных метров водоемов в районе посёлка Перегребное.

Втрое происшествие случилось в Сургутском районе. Там спасатели возобновили поиски мужчины 1944 года рождения. Югорчанин пропал без вести ещё 2 августа в районе Солкинского месторождения. Прибывшая к месту вызова группа, совместно с сотрудниками полиции и родственниками, обследовали 58 километров правого и левого берегов Оби, а также 5 километров острова Щитовая. Поиски результатов не дали.

Ранее спасателями уже осмотрели оба берега протоки Митрохина и реки Юганская Обь.

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