В Урае руководитель организации несколько месяцев вкладывал зарплату сотрудницы в развитие производства Фото: pixabay.com

Следственный отдел Урая возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего руководителя лесоперерабатывающего предприятия, расположенного в Кандинском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «невыплата заработной платы».

Было установлено, что мужчина, исходя из личной заинтересованности, не выплатил своей работнице зарплату за 7 месяцев – с августа 2019 года по февраль 2020 года. Таким образом, задолженность составила более 190 тысяч рублей. Эти деньги бизнесмен хотел пустить на развитие предприятия и увеличение производительности.

В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления, а также принимаются меры к возмещению ущерба.

Стоит добавить, что это не единственный случай, когда нерадивое начальство Урая экономит на подчинённых. Так, директор одной из городских транспортных компаний задолжал сотруднику 90 тысяч рублей.

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