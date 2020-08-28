На региональных трассах Югры установят новые лини освещения

Фото: дороги ХМАО, соцсеть "ВКонтакте"

Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональных трассах Югры установят новые линии освещения. В первую очередь это коснётся наиболее аварийных участков, дорог с высокой интенсивностью движения и вблизи населённых пунктов.

На пяти участках магистральных участках электролинии построят по контрактам жизненного цикла. Это значит, что все они будут содержаться подрядчиком в течении трёх лет. К 2024 году 70 процентов работ планируется осуществлять именно таким образом.

Фото: дороги ХМАО, соцсеть "ВКонтакте"

Также сейчас идёт укладка дорожного покрытия на 12-километровом участке региональной трассы Нижневартовск – Радужный. В Советском районе специалисты приступили к аналогичным работам на магистрали, связывающей посёлок Талинка и райцентр. Кроме того, продолжается начатый два года назад ремонт на протяжённом участке трассы Ханты-Мансийск – Талинка. Дорожники уже уложили верхний слой из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, а в скором времени займутся укреплением обочины.