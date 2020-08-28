«Камера! Мотор!»: представители кинематографа Югры рассказали о съёмках местных проектов

Представители кинематографа Югры рассказали о съёмках местных проектов Фото: pixabay.com

В День всероссийского кино, который прошёл 27 августа, Наталья Комарова встретилась с режиссёрами и продюсерами, внёсшими значительный вклад в развитие регионального кинематографа.

На данный момент в Югре реализуются 10 проектов, направленных на развитие анимационных школ, создание финно-угорских киношкол, а также популяризацию исторического и культурного наследия автономного округа.

Один из них - киноальманах «Быль», являющийся циклом художественных микрофильмов о выдающихся жителях Югры. Продюсером проекта выступил Дмитрий Сотников.

Например, Елена Артеева из Саранпауля героически погибла во Второй мировой войне при спасении раненых русских солдат, а Елена Сагандукова является одним из первых работников системы здравоохранения Югры. Также несколько серий будут посвящены писателю Юрию Вэллу и основателя окружного УВД Василию Хисматулину.

Режиссёр-постановщик художественных фильмов Александр Мельник рассказал губернатору о проекте «Нефть». Кино посвящено освоению Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Местом съёмок стал Сургут. В центре внимания оказались трое мужчин, не побоявшихся тяжёлой работы.

Наталья Наумова, являющаяся руководителем студии «Сёхри-хохри» из Нижневартовска сообщила, что коллектив получил грант департамента культуры на создание цикла детских анимационных фильмов по мотивам легенд и сказок обских угров.

С полной версией видеозаписи встречи можно ознакомиться в официальном инстаграм-аккаунте губернатора Югры.