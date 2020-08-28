Югорчан приглашают принять участие во всероссийском конкурсе рисунков «Крылья ангела» Фото: pixabay.com

Всероссийский творческий конкурс рисунков «Крылья ангела» объявил о старте федерального проекта «Многодетная Россия», участником которого может стать каждый желающий ребёнок.

Для этого необходимо нарисовать своего ангела-хранителя и выложить его фото в социальных сетях: «Instagram», «Facebook», «ВКонтакте», «YouTube» или «TikTok» с хештегом #КрыльяАнгела2020. Также надо заполнить заявку на сайте проекта «Многодетные семьи», прикрепив к ней ссылку на пост.

Авторы лучших работ смогут увидеть свои рисунки в книге «Крылья ангела», а также получат именной сертификат от художника Никаса Сафронова.

Стоит добавить, что конкурс проводится в рамках всероссийской акции с одноимённым названием, которая проходит в преддверии Дня матери - 27 ноября. Ребята со всей России нарисуют своего ангела-хранителя таким, каким они его представляют.

Основная цель мероприятия – привлечение внимания общественности к вопросам материнства и детства, повышение статуса многодетных семей, формирование ценностных ориентиров у детей.