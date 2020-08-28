Предпринимателям Ханты-Мансийска окажут финансовую поддержку

Фото: www.admhmansy.ru

В Ханты-Мансийске управление экономического развития и инвестиций объявляет о приёме документов для предоставления мер поддержки малому и среднему бизнесу, чья деятельность пострадала от распространения новой коронавирусной инфекции.

Субсидии будут выплачиваться на возмещение затрат по жилищно-коммунальным услугам, а также части затрат на аренду или субаренду нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности.

Документы принимаются с 27 августа по 9 сентября по адресу: улица Дзержинского, 6, кабинеты 105 и 216. Бумаги необходимо приносить в запечатанных конвертах.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8 (3467) 352-473, 8 (3467) 352-474 или электронной почте: AgadzhianiOV@admhmansy.ru, GudkovaAS@admhmansy.ru.

Фото: www.admhmansy.ru

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