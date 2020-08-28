В Югре сотрудники МЧС призывают граждан следить за расселёнными домами

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Лянторе сотрудники МЧС России проводят разъяснительную работу с гражданами, проживающими рядом с расселёнными многоквартирными домами, а также призывают их к бдительности.

С начала 2020 года в Ханты-Мансийском округе зарегистрировано 35 пожаров в подобных строениях. Два из них произошли 25 августа в Нефтеюганске и Лянторе.

У жителей последнего такие возгорания вызывают неподдельное беспокойство, ведь распространяются они очень быстро и несут угрозу близстоящим жилым домам и проживающим в них людям.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В ходе рейдов сотрудники МЧС не только побеседовали с жильцами о правилах пожарной безопасности, но и настоятельно порекомендовали усилить гражданский контроль в отношении подобных объектов. В случае обнаружения посторонних лиц стоит сразу же сообщить в органы правопорядка, а при возникновении возгорания - в пожарно-спасательное подразделение по телефону 101.

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