«Больше пирамиды Хеопса»: с начала года в Югре собрали почти 3 миллиона кубометров мусора

Фото: www.yugra-ecology.ru

С начала года региональный оператор вывез из всех муниципалитетов Югры почти 3 миллиона кубометров мусора. Для сравнения, объём самого большого каменного здания планеты, пирамиды Хеопса - 2,5 миллиона кубометров.

В апреле, после введения режима самоизоляции, рост отходов увеличился на 20 процентов и до сих пор не снзился.

Традиционно, самые большие показатели отмечаются в Сургуте - чуть меньше 700 тысяч кубов. А в Ханты-Мансийске - 210 тысяч кубов.

-В территориальной схеме обращения с отходами зафиксированы плановые объемы, на которые мы ориентируемся. В апреле, конечно, пошёл рост. Не смотря на превышение запланированного объема, мы вывозим весь мусор, что жители выбрасывают на площадки, на плате за услугу это никак не сказывается. В тарифе, который РСТ утвердило в 2019 году, все суммы зафиксированы до 2022 года, - рассказал руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

Также, по его словам, сейчас сложно говорить, насколько фактическая собираемость мусора будет отличаться от запланированной, ведь впереди ещё 5 месяцев. Летом объёмы в контейнерах растут, а к зиме - снижаются. По окончанию года можно будет делать выводы.

Это будет первый полный год, когда регоператор работал во всех муниципалитетах Югры.