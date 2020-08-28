Погода в Югре на 28 августа: и снова дожди

Погода в Юре на 28 августа
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Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15, днём +19...+24.
Ханты-Мансийск: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +21, ночью +13. Ветер 5-10 м/с.
Сургут: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +20, ночью +11. Ветер 5-10 м/с.
Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +20, ночью +10. Ветер 4-7 м/с.
Нефтеюганск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +20, ночью +11. Ветер 5-11 м/с.
Когалым: переменная облачность, дождь, гроза. Днём 19, ночью +10. Ветер 4-9 м/с.