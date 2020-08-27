В Нижневартовске водителям скорой помощи задолжали более 6 миллионов рублей
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Прокуратура Югры проверила соблюдение прав водителей скорой медицинской помощи Нижневартовска, работающих по договору аутсорсинга.
Было установлено, что в 2019 году деятельность фельдшеров осуществлялась на основании муниципального контракта, заключённого городской станцией скорой медицинской помощи с одной из компаний города Пермь.
С декабря 2019 года по январь 2020-ого у уральского предприятия образовалась задолженность перед 67 водителями в размере свыше 6 миллионов рублей.
Чтобы устранить допущенные нарушения, прокуратура внесла представление об их устранении руководителю организации.
В настоящее время долг по договорам аутсорсинга выплачен в полном объёме.
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