В Нижневартовске водителям скорой помощи задолжали более 6 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Югры проверила соблюдение прав водителей скорой медицинской помощи Нижневартовска, работающих по договору аутсорсинга.

Было установлено, что в 2019 году деятельность фельдшеров осуществлялась на основании муниципального контракта, заключённого городской станцией скорой медицинской помощи с одной из компаний города Пермь.

С декабря 2019 года по январь 2020-ого у уральского предприятия образовалась задолженность перед 67 водителями в размере свыше 6 миллионов рублей.

Чтобы устранить допущенные нарушения, прокуратура внесла представление об их устранении руководителю организации.

В настоящее время долг по договорам аутсорсинга выплачен в полном объёме.

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