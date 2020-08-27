На стойбища Сургутского района приедут художники из Москвы

Фото: www.admsr.ru

На стойбища Сургутского района приедут гости из Москвы - художники, дизайнеры и режиссёры, ищущие вдохновения и новых знаний. Все они являются членами «Кочующей лаборатории».

-Изначально планировалось, что участие примут художники из Европы, но из-за пандемии и закрытых границ, скорее всего, они поддержат проект онлайн, - прокомментировал Андрей Трубецкой.

В течение 10 дней исследователи будут изучать быт, традиции, особенности культуры и менталитета коренных народов севера. Собранные ими истории, фотографии и зарисовки станут материалом для интерактивного сайта о жизни хантов.

-Местные жители являются нашими партнёрами, с которыми мы активно развиваем этнотуризм. Наши гости с удовольствием знакомятся с хантыйскими традициями благодаря гостеприимству хозяев стойбищ Лук-Яун, Хантыйский дворик, Эвонт-Кот и Русскиных. Мы всегда рады гостям, – сообщил глава муниципалитета.

Стоит добавить, что проект «Кочующая лаборатория» уже не первый год проводится в Югре. В 2019 в регион приезжали художники из Бельгии и Нидерландов, объектом их исследований стал природный парк «Самаровский чугас».