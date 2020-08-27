Для строящейся центральной больницы Нижневартовска поступило новое оборудование

Фото: www.dzhmao.ru

В Нижневартовске продолжается строительство центральной больницы на 1 100 коек.

Для того, чтобы учреждение соответствовало всем современным нормам, было закуплено новейшее оборудование. В его числе оказались: аппараты для инфракрасной, микроволновой и коротковолновой терапии, а также физиотерапевтический BTL.

Фото: www.dzhmao.ru

Кроме того, были получены четыре ультразвуковые диагностические медицинские системы и одиннадцать электрохирургических, медицинская ванна для гидротерапии, 33 дефибриллятора-монитора, а также пять мониторов для пациентов отделения анестезиологии-реанимации.

Также в ближайшее время планируется поставка дезинфекционной камеры, бактерицидных облучателей, аппаратов ИВЛ и мобильных рентгеновских аппаратов.

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