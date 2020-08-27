В Сургуте продолжается приём работ на городские конкурсы социальной рекламы Фото: pixabay.com

В Сургуте продолжается приём видеороликов и плакатов на городские конкурсы социальной рекламы «Простые правила» и #СургутМолодой. Общий призовой фонд составляет почти 400 тысяч рублей.

Поучаствовать в #СургутМолодой могут горожане в возрасте от 16 до 35 лет. Организаторы предлагают сразу несколько тематических направлений: «Сургут многонациональный», «Добровольчество как форма занятости молодёжи», «Я говорю «нет» экстремизму», «Защитник правопорядка» и «Милосердие без границ».

А вот в «Простых правилах» нет подобных ограничений. На протяжении девяти лет конкурс объединяет дизайнеров и режиссёров любого возраста и вида деятельности.

Жюри определит победителей в трёх категориях «Профессионалы», «Любители» и «Обучающиеся».

По итогам обоих конкурсов призёры получат гранты из бюджета города, максимальный размер субсидии составляет 70 тысяч рублей.

Для участия необходимо отправить на электронный адрес: simple_rules@bk.ru работы и пакет документов.

Социальные видеоролики и плакаты рекомендовано размещать на личных страницах в социальных сетях с использованием хэштегов #СургутМолодой, #социальнаярекламаСургут.

По всем вопросам следует обращаться в оргкомитет по телефону: 52-20-16 или по адресу электронной почты: filippova_ar@admsurgut.ru.