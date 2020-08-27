Житель Нягани долго обворовывал пожилого родственника, похитив его сим-карту

Житель Нягани долго обворовывал пожилого родственника, забрав его сим-карту Фото: pixabay.com

В полицию города Нягань обратился местный житель. Он сообщил, что с его банковской карты пропало 110 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний родственник заявителя, уже имевший судимость.

Мужчина рассказал, что 31 декабря 2019 года пришёл к своему дальнему родственнику, чтобы поздравить его с новым годом. Находясь в гостях, он узнал, что у хозяина есть сбережения, которые хранятся на банковской карте.

Решив завладеть чужими деньгами, злоумышленник похитил сим-карту пенсионера, а затем вставил её в свой телефон. На протяжении нескольких месяцев преступник переводил средства на свою карту через мобильный банк, тратя их на свои нужды.

Что касается хозяина сим-карты, то он не сразу заметил её отсутствие, так как думал, что телефон просто сломался.

В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», наказание за это - до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.