«Вакцинация против гриппа»: югорчанам будут делать прививку с тремя обновлёнными штаммами

Югра готовится к вакцинации Фото: pixabay.com

Окружной департамент здравоохранения Югры напоминает горожанам о необходимости вакцинации перед началом сезона гриппа и других вирусных заболеваний.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в состав вакцин против гриппа в сезон 2020/2021 включено 3 обновлённых штамма вируса. Это позволит югорчанам легче перенести всплеск сезонного заболевания.

С эпидемиологической точки зрения очень важно пройти вакцинацию сразу всем членам семьи, даже тем, у которых имеются хронические заболевания, поскольку грипп обостряет любое из них. Также в преддверии сезона важно защитить себя и от пневмококковой инфекции.

Кроме того, в регионе продолжается иммунизация детского и взрослого населения в рамках национального и регионального календарей прививок. Для сохранения высокого коллективного иммунитета у югорчан и снижения риска распространения вируса необходимо 95% вакцинированных людей.

Прививка создаёт невосприимчивость к инфекционным заболеваниям путём имитации естественного инфекционного процесса с благоприятным исходом. Введение ослабленного возбудителя или его антигенов в организм вызывает иммунный ответ, обеспечивающий развитие невосприимчивости к естественному вирусу.