Мобильные бригады окружного кардиодиспансера Югры вернулись к выездной работе

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Специалисты окружного кардиодиспансера вернулись к выездной работе, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Уже завтра мобильная бригада начнёт принимать пациентов в Радужном - это один из самых отделанных городов, находящихся в зоне ответственности кардиологической службы.

В её состав вошли: врачи функциональной и ультразвуковой диагностики, кардиологи, а также медицинские сёстры.

Задача специалистов заключается в том, чтобы провести комплексную диагностику и оказать консультативную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам врачей, нередки случаи, когда после осмотров югорчане направляются в кардиоцентр для получения высокотехнологичной медицинской помощи.

Ежегодно мобильные медицинские бригады выполняют более 20 выездов в различные территории округа, преодолевая тысячи километров.

Стоит добавить, что работают они уже более 20 лет, начиная с 1998 года.

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