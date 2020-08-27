Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Находясь под следствием, югорчан продолжал продавать наркотики

Сейчас мужчина ожидает суда
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
КомментироватьОставить комментарий
Находясь под следствием, югорчан продолжал продавать наркотики

Находясь под следствием, югорчан продолжал продавать наркотики

Фото: pixabay.com

Прокуратура города Урая завершила расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном сбыте и хранении наркотического средства в крупном размере.

Было установлено, что в мае 2019 года мужчина, находясь под следствием за незаконное хранение наркотиков, продал своему знакомому мефедрон массой 3,07 грамм.

В скором времени вещество было изъято сотрудниками полиции, а покупатель привлечён к уголовной ответственности.

Кроме того, во время расследования возбуждённых в отношении урайца уголовных дел мужчину вновь задержали с наркотическим средством, которое он хранил для собственного потребления.

На данный момент обвиняемый заключён под стражу, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте задержали мужчину, хранившего наркотики в бардачке машины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы (подробнее)

Житель Югры получил более 10 лет колонии за наркотики, которые пришли ему по почте. Мужчина хотел заняться нелегальным бизнесом (подробнее)

Криминал