Находясь под следствием, югорчан продолжал продавать наркотики Фото: pixabay.com

Прокуратура города Урая завершила расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном сбыте и хранении наркотического средства в крупном размере.

Было установлено, что в мае 2019 года мужчина, находясь под следствием за незаконное хранение наркотиков, продал своему знакомому мефедрон массой 3,07 грамм.

В скором времени вещество было изъято сотрудниками полиции, а покупатель привлечён к уголовной ответственности.

Кроме того, во время расследования возбуждённых в отношении урайца уголовных дел мужчину вновь задержали с наркотическим средством, которое он хранил для собственного потребления.

На данный момент обвиняемый заключён под стражу, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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