В выходные жители Ханты-Мансийска смогут покататься на коньках

Фото: департамент физической культуры и спорта Югры

После долгого перерыва в Ханты-Мансийске начал работать ледовый дворец спорта. С начала недели здесь возобновились тренировки фигуристов и хоккеистов, а на выходные запланированы массовые катания.

Первыми на лёд вышли воспитанницы Федерации фигурного катания региона и ребята из детско-юношеской хоккейной школы ХК «Югра». Также их примеру последовали «Мамонтята Югры», ребята занимаются в рамках физкультурно-оздоровительной программы «Наши сани едут сами» Центра адаптивного спорта.

В выходные каток будет ждать жителей и гостей Ханты-Мансийска для весёлого досуга. Заходы состоятся в 14:00 и 19:30. Посещение рассчитано на один час, также даётся 30 минут на переодевание. Ограничения по количеству составляет 25 человек.

Попасть на корт можно будет только по предварительной записи. Для этого надо позвонить по телефону 8 (3467) 358-466 и назвать желаемую дату посещения.