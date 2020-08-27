Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 августа 2020 года увеличилось на 65 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Четверг ознаменовался для югорчан не самой лучшей новосью - ещё один пациент скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 162 человека.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 65 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 350 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 61, уточняется - 4.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 33, с симптомами ОРВИ - 28, в бессимптомной форме заболевания - 4.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 17; Нижневартовск - 16 и Нефтеюганск - 9.

Далее идёт Сургутский район - 4.

Замыкают список: Ханты-Мансийск- 3; Лангепас, Радужный, Нягань, Ханты-Мансийский и Советский районы - 2; Мегион, Когалым, Урай, Нижневартовский, Нефтеюганский и Октябрьский районы - 1.

Из хороших новостей: за сутки 107 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 995.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 711 человек с COVID-19, с начала периода - 975 576. Выздоровевших - 6 411, за весь период - 792 561. Умерших - 121, с начала периода - 16 804.