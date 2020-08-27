Югорчанам расскажут, как воспитать счастливого ребёнка Фото: pixabay.com

Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 проводит акцию «Рука в руке. Как воспитать счастливого ребёнка».

Воспитание ребёнка – одна из самых важных задач для родителей, однако во время этого процесса может возникнуть множество вопросов: как найти взаимопонимание со своим чадом, конструктивно разрешить конфликт между братьями и сёстрами, как воспитать ответственность в ребёнке и сделать так, чтобы он не обманывал.

Ответить на эти вопросы смогут квалифицированные психологи. Также они помогут выбрать подходящую тактику воспитания и найти хорошее решение для каждой семьи.

Получить своевременную консультацию специалиста можно анонимно, бесплатно и круглосуточно.

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