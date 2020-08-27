«Можно жениться и гулять»: с 31 августа в Югре вводят новые послабления

С 31 августа в Югре вводят новые послабления Фото: pixabay.com

Последний день лета ознаменуется для югорчан радостной новостью - в регионе вводят новые послабления, связанные с пандемией.

Теперь горожане смогут отдохнуть не только на уличных верандах, но и внутри заведений. Открыться смогут те предприятия, у которых будет электронное уведомление о готовности возобновить деятельность. При этом заполняемость зала не должна превышать 50 процентов, столики будут находиться на расстоянии 1,5-2 метров или между ними установят перегородки. Кроме этого, в заведениях будут проводить регулярную дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты и измерять температуру посетителям. Но при этом исключается проведение в них торжественных или досуговых мероприятий с массовым участием людей.

Также в регионе возобновляют деятельность образовательные организации, независимо от организационно-правовой формы.

Кроме того, с 29 августа в Югре снимается запрет на прогулки в местах отдыха, парках и скверах, но при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.

Ещё одно послабление касается религиозных организаций. Заполненность храмов должна происходить из расчёта не более 1 человека на 4 квадратных метра, разумеется с соблюдением масочного режима и проведением дезинфекции.

Возобновляются строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и других работы.

При этом государственная регистрация актов гражданского состояния будет происходить по предварительной записи с одновременным нахождением в помещении не более 1 человека на 4 квадратных метра.