Юные спортсменки из Нижневартовска получили золотые медали на чемпионате по лёгкой атлетике

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В Баку завершился II Открытый онлайн-чемпионат по художественной гимнастике «GymKids Cup-2020».

В соревнованиях, прошедших 19 и 20 августа, приняли участие более 150 спортсменов из России, Азербайджана, Украины, Казахстана, Мексики, Бельгии и других стран. По итогам выступлений Амина Губайдуллина и Амина Мехтиева завоевали золотые медали, обе девочки 2013-ого года рождения. Занимаются они в отделении художественной гимнастики Спортивной школы олимпийского резерва.

-Подготовка шла на протяжении нескольких месяцев. Изначально тренировались онлайн, а когда позволила эпидемиологическая ситуация, то перешли к тренировкам на открытом воздухе, - рассказала тренер спортсменок Альбина Губайдуллина.

Во второй день чемпионата для участников организовали бесплатный мастер-класс провела. Провела его член сборной Азербайджана по художественной гимнастике, серебряный призёр Европейских игр 2015 Марина Дурунда.