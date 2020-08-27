В центре Нефтеюганска прошла викторина для детей на знание ПДД

Фото: администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями культурно-досугового комплекса провели викторину на знание правил дорожного движения.

Прошла она на центральной площади в рамках профилактической акции «Внимание, дети!».

Автоинспекторы напомнили школьникам основные правила движения для пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов. Также они рассказали о значении дорожных знаков, разметки, сигналов светофора, а в конце дали рекомендации о том, как следует вести себя в различных ситуациях, возникающих на дороге.

Ребята и их родители принимали активное участие, отгадывали различные загадки и ребусы.

Все участники викторины получили в подарок сладости и световозращающие браслеты. Также дети пообещали, что и дальше будут изучать дорожные правила и обязательно их соблюдать.

Фото: администрация Нефтеюганска

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