В Сургутском районе появился мобильный технопарк для людей старшего поколения

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе прошла презентация передвижного комплекса для людей старшего поколения. Располагается «Технорпарк» на базе автомобиля «КАМАЗ» и стоит 17 миллионов рублей.

Он оборудован 6 квантами: VR-лабораторией для создания виртуальной реальности, дизайн-лабораторией, студией звукозаписи и медиа-мастерской, а также мобильным планетарием и аэроквантумом, где можно научиться работать с квадрокоптерами и делать свои дроны.

- Стоял два года назад в Москве и завидовал их технопарку. Когда общались с его руководителем, выяснил, что самые востребованные направления для граждан пожилого возраста VR –лаборатория, компьютерная грамотность и графическая станция. Теперь у нас всё это есть, не хуже, чем в столице, ещё и передвижной комплекс, - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Фото: администрация Сургутского района

Учитывая дорожную проходимость автомобиля, жители всех поселений получат возможность ознакомится и овладеть навыками работы с технологиями будущего.

- Спасибо Вам, Андрей Александрович, от всей 13-ти тысячной армии ветеранов и пенсионеров за заботу о нас. Нам выпало счастье! И, как говорят, мечты сбываются, наша мечта сбылась. Это царский подарок. Нам есть чем гордиться, чему радоваться и надеемся, что всё освоим, - поблагодарила председатель Совета ветеранов Вера Голова.