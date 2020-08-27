Лесорубу из Кондинского района грозят огромный штраф и тюремный срок

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

На Пойменном урочища Болчаровского участкового лесничества был выявлен факт незаконной вырубки деревьев.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские Кондинского района задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний, ранее не судимый житель деревни Алтай. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере».

Было установлено, что злоумышленник без разрешительных и правоустанавливающих документов вырубил 19 сосен для личных нужд, тем самым причинив ущерб окружающей среде на сумму порядка 200 тысяч рублей.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, а уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде штрафа от 1 до 3 миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до 7 лет.