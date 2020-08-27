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Погода в Югре на 27 августа: утренний туман и потепление

Местами дождь
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Погода в Югре на 27 августа

Погода в Югре на 27 августа

Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ночью и утром туман. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днём +19...+24.

Ханты-Мансийск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +20, ночью +9. Ветер 3-8 м/с.

Сургут: малооблачно, небольшой дождь. Днём +19, ночью +10. Ветер 3-7 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +18, ночью +10. Ветер 3-8 м/с.

Нефтеюганск: малооблачно. Днём +19, ночью +9. Ветер 2-6 м/с.

Когалым: малооблачно. Днём +18, ночью +10. Ветер 3-7 м/с.