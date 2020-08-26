Программы дополнительного образования, реализуемые в межшкольном учебном комбинате Ханты-Мансийска, могут стать региональными проектами

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В ходе подготовки к новому учебному году Наталья Комарова посетила межшкольный учебный комбинат.

Сегодня это уникальное современное учреждение дополнительного образования, развивающее самые перспективные направления этой сферы. В их числе – программы развития научно-технического творчества школьников, а также инженерного мышления у детей, профессиональное обучение по рабочим специальностям и должностям для старшеклассников.

По словам главы города Максима Ряшина, в прошлом году 57 учеников из 11 классов получили специальности водителя категории В, официанта и вожатого.

-Вы выбрали направление, которое востребовано родительским сообществом, молодыми людьми. Ранняя профориентация на профессиональной и специально выделенной площадке должна приносить свои результаты. Надо организовать проект так, чтобы его можно было масштабировать и развивать, как в других муниципалитетах, так и в образовательных организациях, - отметила глава региона.

На данный момент в межшкольном учебном комбинате занимаются свыше 1 200 детей и подростков от 5 до 18 лет. Для них существуют более 56 программ дополнительного образования, которые охватывают все возрастные категории.

В последнее время увеличился поток школьников, выбирающих физику в качестве профильного предмета. Специально для этого на базе учреждения была создана площадка для более глубоко изучения предмета через практическую плоскость.

Фото: администрация Ханты-Мансийска

-Необходимо упаковать это в виде проектного решения, что позволит проанализировать имеющиеся недочеты, усилить полезные эффекты за счет новых технологических решений, - поручила местным властям Наталья Комарова.