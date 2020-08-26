Сотрудники МЧС Югры проводят со школьниками уроки пожарной безопасности

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Сотрудники МЧС Югры продолжают проводить дистанционные уроки безопасности с воспитанниками летних онлайн-лагерей.

Например, в Нефтеюганском районе этим занимаются инспекторы государственного пожарного надзора. Только в августе специалисты организовали более 20 занятий в режиме видеоконференций. Ребятам рассказывают о правилах пожарной безопасности, последствиях неосторожного обращения с огнём, а также учат пользоваться первичными средствами пожаротушения.

В качестве вспомогательного материала специалисты используют обучающие видеоролики. Для проверки полученных знаний в конце каждого занятия ученики отвечают на вопросы викторины.

В Белоярском такие уроки проходят с участием представителей нескольких ведомств - МЧС России, МВД и Росгвардии. Основные темы, которые обсуждаются с юными югорчанами - это безопасность в быту, на улице и водных объектах.

-После такого общения появляется уверенность, что дети не только знают правила безопасности, но и соблюдают их, - отметили сотрудники МЧС России.