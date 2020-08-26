Житель Когалыма похитил ювелирные украшения у матери своего друга Фото: pixabay.com

В полицию города Когалыма обратилась 48-летняя женщина, которая сообщила, что из её дома были похищены ювелирные изделия. В момент кражи женщина находилась в отпуске и даже не подозревала о случившемся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали 23-летнего подозреваемого. Злоумышленник пояснил, что в квартиру он смог проникнуть без труда, так как знаком с сыном потерпевшей. Похитив несколько пар золотых серёг и колец, мужчина причинил ущерб на сумму около 260 тысяч рублей. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В настоящий момент в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, которое предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы, также он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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