МФЦ Югры принимают заявления от многодетных семей на компенсацию расходов проезда к месту отдыха и обратно Фото: pixabay.com

Многодетные семьи Югры при проезде к месту отдыха и обратно без приобретения путёвки могут получить компенсацию расходов. Деньги выплачиваются одному из родителей по фактическим затратам, но не более десяти тысяч.

Чтобы получить выплату, необходимо написать и подать заявление в МФЦ до 1 октября. При этом надо предоставить копию документа, удостоверяющего личность одного из взрослых и содержащего сведения о его российском гражданстве, а также оригиналы проездных документов детей.

Стоит добавить, что в период пандемии МФЦ региона работают с соблюдением масочного режима и исключительно по предварительной записи, которая формируется на едином портале центра.

Если такая возможность записаться отсутствует, рекомендуется повторить попытку в утреннее время. Кроме того, если гражданин вдруг отменил своё посещение, в электронной очереди автоматически появляется свободное время.