Благодаря вмешательству ОНФ Югры пенсионеры из Урая переехали в новую квартиру

Фото: ОНФ Югра, соцсеть "ВКонтакте"

Благодаря вмешательству ОНФ Югры пенсионеры из Урая наконец-то переехали в новую квартиру, до этого они проживали в аварийном доме.

В июле пожилая женщина Зинаида Дмитриенко написала обращение в региональный штаб, в котором просила о помощи.

-Наш дом начали расселять год назад. Сейчас в полуразрушенном здании осталось только две семьи. На первом этаже стекла выбиты, их досками забили, зимой холодище, барак на бок заваливается, канализация течет в подвал, запах невыносимый, - сообщала пенсионерка.

Больше всего она переживала, что им с мужем, которому уже 87 лет, придётся переждать ещё одну зиму в аварийном доме.

После выхода на пенсию супружеская пара переехала в Краснодарский край, но вернулись обратно по просьбе детей. Денег хватило лишь на квартиру в старом доме.

После такого письма эксперты ОНФ сразу же приступили к делу, запросив у властей Урая документы о планах расселения дома. В начале августа в городе состоялось выездное совещание активистов, жителей аварийных зданий и представителей администрации.

Такое трепетное отношение к проблеме пенсионеров не могло остаться незамеченным. И вот несколько дней назад семья Дмитриенко переехала в новую квартиру.