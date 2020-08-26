В Нижневартовске прооперировали пациентку с редкой врождённой патологией Фото: pixabay.com

В окружной клинической больнице Нижневартовска прооперировали пациентку с редкой врождённой патологией - шейное ребро. Заболевание характеризуется наличием дополнительных рёбер на шейном уровне позвоночника, которых в норме быть не должно.

В данном клиническом случае это стало причиной тромбоза подключичной артерии: ребро в течении многих лет давило на кровеносный сосуд, питающую руку и в итоге нарушило кровоснабжение. Без хирургического лечения югорчанку, в лучшем случае, ждала ампутация фаланги пальцев, а в худшем – потеря всей верхней конечности.

Благодаря слаженным действиям единой врачебной бригады пятичасовая операция завершилась успешно. В спасении югорчанки участвовали ангиохирург, травмотолог-ортопед, хирург и рентгенохируг.

Через несколько дней пациентка была выписана домой с благополучным прогнозом.