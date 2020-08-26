«Зевс на страже»: в Югре служебная собака унюхала крупную партию наркотиков

В Югре служебная собака унюхала крупную партию наркотиков Фото: pixabay.com

Сотрудники транспортной полиции Сургута задержали жителя Лянтора, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При проведении личного досмотра полицейские обнаружили полимерный пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета, находившийся в кармане «олимпийки». Помогла в раскрытии преступления служебная собака по кличке Зевс, которая быстро определила у задержанного наличие свёртка.

Проведённое исследование подтвердило, что в изъятом пакетике находится наркотическое средство «мефедрон», массой 2,16 грамма, что считается крупным размером

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Стоит добавить, что немецкая овчарка не первый раз помогаем транспортным полицейским в раскрытии преступлений – на службе она с февраля 2019 года, а до этого проходила обучение в школе служебно-розыскного собаководства МВД России в городе Егорьевске. Сейчас каждый день Зевс проходят тренировки с кинологом, который обучает питомца необходимым в работе навыкам.

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