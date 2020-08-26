Ещё 64 жителя Югры заразились коронавирусом, один человек скончался

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Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Середина рабочей недели ознаменовалась для югорчан не самой лучшей новости - ещё один пациент скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 161 человек.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 64 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 285 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 63, уточняется - 1.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 10, с симптомами ОРВИ - 47, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 23; Ханты-Мансийск - 15 и Урай - 9.

Далее идут: Сургутский район и Нягань - 3; Радужный, Нижневартовск и Советский район - 2; Когалым, Нефтеюганск, Покачи, Нефтеюганский и Белоярский районы - 1.

Из хороших новостей: за сутки 139 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 888.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 676 человек с COVID-19, с начала периода - 970 865. Выздоровевших - 6 403, за весь период - 786 150. Умерших - 115, с начала периода - 16 683.